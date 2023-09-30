За прошедшие сутки на фронте произошло 44 боевых столкновений. В Генштабе рассказали, что происходило на разных направлениях за прошедшие сутки.

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Война России с Украиной: ситуация на разных направлениях

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Где враг больше всего атакует на Донбассе: карта

Ситуация возле Работино: карта

Наступление ВСУ продолжается

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурм врага на Бахмутском направлении, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Между тем, на Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.