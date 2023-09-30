Война России с Украиной: ситуация на разных направлениях
Ситуация возле Бахмута: карта
Где враг больше всего атакует на Донбассе: карта
Ситуация возле Работино: карта
Наступление ВСУ продолжается
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурм врага на Бахмутском направлении, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Между тем, на Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.