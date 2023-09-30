Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какую помощь оказывают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Попадания в Николаеве, обстрелы Днепропетровщины и Херсона: хронология 583 дня войны

06:17, 30 сентября

В России говорят об атаке на Белгород и область

Оккупанты посетовали, что в Белгородской области и в самом городе якобы "работала ПВО". Ведь по данным минобороны России, территории якобы атаковали 9 снарядами из РСЗО "Ураган".

00:40, 30 сентября

Брянская область России осталась без света

В поселке Погар Брянской области России "хлопок". Там горела подстанция, жители сообщили, что у них нет света.

00:18, 30 сентября

Взрывы в Винницкой области

В Винницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Там была угроза атаки дронами-камикадзе типа "Шахед", которые враг запустил с мыса Чауда в Крыму.

Россияне попали в объект инфраструктуры. Люди не пострадали.