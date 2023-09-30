Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какую помощь оказывают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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В России говорят об атаке на Белгород и область
Оккупанты посетовали, что в Белгородской области и в самом городе якобы "работала ПВО". Ведь по данным минобороны России, территории якобы атаковали 9 снарядами из РСЗО "Ураган".
Брянская область России осталась без света
В поселке Погар Брянской области России "хлопок". Там горела подстанция, жители сообщили, что у них нет света.
Взрывы в Винницкой области
В Винницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Там была угроза атаки дронами-камикадзе типа "Шахед", которые враг запустил с мыса Чауда в Крыму.
Россияне попали в объект инфраструктуры. Люди не пострадали.