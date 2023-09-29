06:09, 29 сентября

Союзники НАТО тем или иным образом поддерживают Украину, оказывая гуманитарную, экономическую или безопасность. Но длительные боевые действия показали, что запасов оружия и боеприпасов все же не хватает. Об этом во время форума "Выиграть войну. Выиграть мир" заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Следовательно, в Альянсе планируется нарастить производство вооружения, чтобы обеспечить как собственные нужды, так и продолжить помогать нашему государству.