Яка ситуація на фронті, у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Посол Угорщини вручив вірчі грамоти Лукашенку
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 28 вересня прийняв грамоти від послів 11 держав. І серед них була представниця Угорщини Зіта Ілона Бенчик.
Вона стала першим із 2020 року послом країни Європейського Союзу, яка вручила вірчі грамоти Лукашенку. Цим фактом Угорщина фактично визнала легітимною владу білоруського диктатора.
Під Курськом дрон скинув два вибухові пристрої
У російській Курській області безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, один трансформатор загорівся, повідомила місцева влада.
Вибухи на Миколаївщині
Вночі у Миколаївській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
НАТО планує наростити виробництво озброєння
Союзники НАТО в той чи інший спосіб підтримують Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу. Але тривалі бойові дії показали, що запасів зброї та боєприпасів все ж не вистачає. Про це під час форуму "Виграти війну. Виграти мир" заявила амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт.
Відтак в Альянсі планують наростити виробництво озброєння, щоб забезпечити як власні потреби, так і продовжити допомагати нашій державі.