06:09, 29 вересня

Союзники НАТО в той чи інший спосіб підтримують Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу. Але тривалі бойові дії показали, що запасів зброї та боєприпасів все ж не вистачає. Про це під час форуму "Виграти війну. Виграти мир" заявила амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт.

Відтак в Альянсі планують наростити виробництво озброєння, щоб забезпечити як власні потреби, так і продовжити допомагати нашій державі.