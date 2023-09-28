Яка ситуація на фронті, у дипломатії, яку допомогу надають нам партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вибух у російському Ташкенті
Посеред ночі в російському Ташкенті прогримів вибух. Російські загарбники повідомили, що там спалахнула масштабна пожежа.
Пропагандисти писали, що інцидент трапився у районі митного складу Ташкентського аеропорту. Біля нього у будинках повибивало вікна, подекуди – впала стеля.
На момент атаки там було багато співробітників аеропорту. За ними виїхали численні швидкі. Попередньо відомо, що склад зруйнований повністю.
Атака "Шахедами" Миколаївщині й Одещині
Росія продовжує атакувати "Шахедами". Цього разу ворог запустив дрони по Одеській та Миколаївській областях. Там лунали вибухи, працювала ППО.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що цієї ночі може бути рекорд зі збиття "Шахедів".