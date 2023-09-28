02:54, 28 вересня

Посеред ночі в російському Ташкенті прогримів вибух. Російські загарбники повідомили, що там спалахнула масштабна пожежа.

Пропагандисти писали, що інцидент трапився у районі митного складу Ташкентського аеропорту. Біля нього у будинках повибивало вікна, подекуди – впала стеля.

На момент атаки там було багато співробітників аеропорту. За ними виїхали численні швидкі. Попередньо відомо, що склад зруйнований повністю.