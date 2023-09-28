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Взрыв в российском Ташкенте
Посреди ночи в российском Ташкенте прогремел взрыв. Российские захватчики сообщили, что там разразился масштабный пожар.
Пропагандисты писали, что инцидент произошел в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Возле него в домах выбило окна, кое-где – упал потолок.
В момент атаки там было много сотрудников аэропорта. За ними выехали многочисленные скорые. Предварительно известно, что склад полностью разрушен.
Атака "Шахедами" Николаевщины и Одесщины
Россия продолжает атаковать "Шахедами". В этот раз враг запустил дроны по Одесской и Николаевской областям. Там раздавались взрывы, работала ПВО.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что этой ночью может быть рекорд по сбитию "Шахедов".