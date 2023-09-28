01:00, 28 сентября

Россия продолжает атаковать "Шахедами". В этот раз враг запустил дроны по Одесской и Николаевской областям. Там раздавались взрывы, работала ПВО.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что этой ночью может быть рекорд по сбитию "Шахедов".