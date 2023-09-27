03:41, 27 сентября

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне укрепляют город и близлежащие к нему городки. В частности, оккупанты строят дополнительные фортификационные сооружения под Мариуполем, однако самом городе их нет. Более того, враги также достраивают несколько мостов через реку Кальчик и реку Кальмиус.

Андрющенко отметил нелепость россиян, которые часть реки просто засыпали шлаком, даже по дну протащили колючую проволоку. Кроме того, они заминировали мосты, по которым ездят гражданские автомобили.