Какая ситуация на поле боя и в дипломатии 27 сентября 2023 года на 581 день полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины – читайте на сайте 24 Канала.
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Россияне глупо укрепляют Мариуполь
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне укрепляют город и близлежащие к нему городки. В частности, оккупанты строят дополнительные фортификационные сооружения под Мариуполем, однако самом городе их нет. Более того, враги также достраивают несколько мостов через реку Кальчик и реку Кальмиус.
Андрющенко отметил нелепость россиян, которые часть реки просто засыпали шлаком, даже по дну протащили колючую проволоку. Кроме того, они заминировали мосты, по которым ездят гражданские автомобили.
Пожар у военного аэродрома "Чкаловский"
Возле Москвы возник мощный пожар в районе военного аэродрома россиян "Чкаловский". Пожар возник в городе Щелково. Официальные российские власти не комментировали причины возгорания.
Когда в Украине будут F-16
Министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен рассказала, что передача Украине истребителей Ф-16 зависит от разных факторов. В частности, со времени обучения наших пилотов.
По ее словам, фактическая поставка самолетов Украине начнется где-то в следующем году. Кроме того, Нидерланды работают над созданием учебного центра наших пилотов в Румынии.