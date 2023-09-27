Яка ситуація на полі бою та в дипломатії 27 вересня 2023 року на 581 день повномасштабної війни, яку почала Росія проти України – читайте на сайті 24 Каналу.
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Росіяни безглуздо укріплюють Маріуполь
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни укріплюють місто та прилеглі до нього містечка. Зокрема, окупанти будують додаткові фортифікаційні споруди під Маріуполем, проте самому місті їх немає. Ба більше, вороги також добудовують кілька мостів через річку Кальчик та річку Кальміус.
Андрющенко відзначив безглуздя росіян, які частину річки просто засипали шлаком, навіть по дну протягнули колючий дріт. Окрім того, вони замінували мости, по яких їздять цивільні автівки.
Пожежа біля військового аеродрому "Чкаловський"
Біля Москви виникла потужна пожежа в районі військового аеродрому росіян "Чкаловський". Пожежа виникла у місті Щелково. Офіційна російська влада не коментувала причини загоряння.
Коли в Україні будуть F-16
Міністерка оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен розповіла, що передача Україні винищувачів Ф-16 залежить від різних факторів. Зокрема, від часу навчання наших пілотів.
За її словами, фактичне постачання літаків Україні почнеться десь наступного року. Окрім того, Нідерланди працюють над створенням навчального центру наших пілотів у Румунії.