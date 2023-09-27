03:41, 27 вересня

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни укріплюють місто та прилеглі до нього містечка. Зокрема, окупанти будують додаткові фортифікаційні споруди під Маріуполем, проте самому місті їх немає. Ба більше, вороги також добудовують кілька мостів через річку Кальчик та річку Кальміус.

Андрющенко відзначив безглуздя росіян, які частину річки просто засипали шлаком, навіть по дну протягнули колючий дріт. Окрім того, вони замінували мости, по яких їздять цивільні автівки.