Про наслідки терористичної атаки росіян, успіхи українських захисників і головні новини 26 вересня читайте у хронології 24 Каналу.
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Вибухи у Кривому Розі
Моніторингові канали пишуть про ранкові вибухи у Кривому Розі. Зазначимо, що на території Дніпропетровщини лунає повітряна тривога.
У Маріуполі партизани знеструмили базу російської армії
У тимчасово окупованому Маріуполі сили українського спротиву знешкодили трансформаторні установки. Ті забезпечували базу окупантів електрикою.
Ураження сталося в районі між ЖМР 23 та селом Старий Крим.
В Одесі внаслідок обстрілу постраждали об’єкти з охоронної зони ЮНЕСКО
Внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 25 вересня в Одесі постраждали об’єкти із охоронної зони ЮНЕСКО. За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень 9 об’єктів культурної спадщини:
- Воронцовський палац;
- Будинок Маріні, Ашкіназі;
- Будинок Серато і Верані;
- Будинок прибутковий Лерхе;
- Будинок Зонтага;
- Палац (об’єм фасадної будівлі);
- Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";
- Будинок Золотарьова, Маса.
Окрім цього, значних пошкоджень зазнав Морвокзал. А у Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджені обʼєкти культури. Це Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.
Супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський"
З'явилися нові супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський". 18 вересня на аеродромі "Чкаловський" сталася диверсія. Невідомі підірвали російські літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н.
У розпорядженні 24 Каналу завдяки джерелам у розвідці з'явилися нові супутникові знімки з летовища. Завдяки їм можна побачити, що російські загарбники вивели три пошкоджені літаки, які напередодні підірвали невідомі диверсанти.
На фото, датованому 24 вересня, цих суден немає. Хоча ще 18 числа вони були.
Додамо, що на аеродромі "Чкаловський" базуються урядові судна, які в народі називають "літаками судного дня".
"Шахед" міг приземлитись на території Румунії
За даними моніторонгових груп, "Шахед" чи то приземлився на території Румунії, чи то впав десь неподалік кордону. Офіційної інформації щодо цього поки немає.
На Одещині збивали "Шахеди"
За даними моніторингових каналів, на Одещині активно збивали дрони-камікадзе вночі.
Загроза дронів на Одещині
За даними Повітряних сил, "Шахеди" вночі заходили у гирло Дунаю, рухались у західному напрямку.
Повітряні сили писали: "Ізмаїл, Рені – кілька груп "Шахедів" наближаються зі Сходу!"
На Черкащині чути вибухи
У Черкаській ОВА заявили про роботу ППО в області.
Загроза "Шахедів"
Вночі Повітряні сили попереджали про "Шахеди" у напрямку Кропивницького.
Також заявляли про чергову групу "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Миколаєва та Черкас.