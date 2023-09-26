06:12, 26 вересня

З'явилися нові супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський". 18 вересня на аеродромі "Чкаловський" сталася диверсія. Невідомі підірвали російські літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н.

У розпорядженні 24 Каналу завдяки джерелам у розвідці з'явилися нові супутникові знімки з летовища. Завдяки їм можна побачити, що російські загарбники вивели три пошкоджені літаки, які напередодні підірвали невідомі диверсанти.

На фото, датованому 24 вересня, цих суден немає. Хоча ще 18 числа вони були.

Додамо, що на аеродромі "Чкаловський" базуються урядові судна, які в народі називають "літаками судного дня".