Про наслідки терористичної атаки росіян, успіхи українських захисників і головні новини 25 вересня читайте у хронології 24 Каналу.
Читайте Протикорабельна ракета "Онікс": характеристики зброї, якою ворог вдарив по Одесі
Наслідки атаки на Одещину
Очільник ОВА повідомив, що, на жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовали.
Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна. Жінка отримала ушкодження уламками. Її ушпиталили.
Артилерія ЗСУ успішно полює за російською
ЗСУ продовжують просуватися вглиб Запорізької області. Водночас пріоритет для українських захисників – перемелювання сил ворога та нищення його артилерійських установок. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Зазначив, що завданням для Сил оборони є проривання так званої "лінії Суровікіна".
Наші артилеристи настільки влучно навчились працювати по артилерії росіян, що це вже перестає бути дуеллю. Це швидше можна назвати полюванням нашої арти за артою ворога. І таку кількість артсистем востаннє знищували тільки у Другу світову війну,
– наголосив Дикий.
Ексдружина Гіві заявила, що хоче смерті українських дітей
Колишня дружина бойовика Гіві Ілона Баневич хоче, щоб українських дітей "не стало". Причиною нібито є те, що 5-річний хлопчик буцімто показав їй у Маріуполі "зіг хайль".
Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Нікопольського району Дніпропетровської області, а також Луганщини та Криму.
Почалися відбої
Загроза ворожого обстрілу для більшості регіонів зникла. Областями почали ширитися відбої.
У Повітряних силах повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.
Повідомляють про потужні вибухи у Кривому Розі та Одесі.
Росіяни запустили "Онікси"
У Повітряних силах наголосили, що окупанти запустили "Онікси".
Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку!
– мовиться у повідомленні.
Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летять:
- "Онікси",
- "Шахеди",
- "Калібри".
В Одесі прогриміли сильні вибухи.
Ракети змінили напрямок на Південь.
Тривога по всій Україні
Тривога стала всеукраїнською. Повітряні сили зазначили, що ракети заходять у повітряних простір Вінницької області.
Вибухи в Одесі
В Одесі пролунав вибух. Очільник ОВА закликав перебувати в укриттях і в жодному разі не знімати роботу ППО. Через кілька хвилин вибухи пролунали знову.
У низці областей оголосили тривогу
У низці областей України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ймовірні пуски "Калібрів". Уже за кілька хвилин зазначили, що ворожі "Шахеди" прямують у напрямку Одеської області. Ракети – Кривого Рогу.