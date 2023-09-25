06:06, 25 вересня

Очільник ОВА повідомив, що, на жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовали.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна. Жінка отримала ушкодження уламками. Її ушпиталили.