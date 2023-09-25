О последствиях террористической атаки россиян, успехах украинских защитников и главных новостях 25 сентября читайте в хронологии 24 Канала.
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Последствия атаки на Одесщину
Глава ОВА сообщил, что, к сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Его оперативно ликвидировали.
Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.
В Одессе в результате взрывной волны пострадала одна гражданская. Женщина получила повреждение обломками. Ее госпитализировали.
Артиллерия ВСУ успешно охотится на русском
ВСУ продолжают продвигаться вглубь Запорожской области. Приоритет для украинских защитников – перемалывание сил врага и уничтожение его артиллерийских установок. Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Заметил, что задачей для Сил обороны является прорывание так называемой "линии Суровикина".
Наши артиллеристы настолько точно научились работать по артиллерии россиян, что это уже перестает быть дуэлью. Это скорее можно назвать охотой нашей арты за артой врага. И такое количество артсистем в последний раз уничтожали только во Вторую мировую войну,
– подчеркнул Дикий.
Эксдружина Гиви заявила, что хочет смерти украинских детей
Бывшая супруга боевика Гиви Илона Баневич хочет, чтобы украинских детей "не стало". Причиной вроде бы является то, что 5-летний мальчик якобы показал ей в Мариуполе "зиг хайль".
Воздушная тревога была отменена везде, кроме Никопольского района Днепропетровской области, а также Луганщины и Крыма.
Начались отбои
Угроза вражеских обстрелов для большинства регионов исчезла. Областями стали распространяться отбои.
В Воздушных силах сообщили о скоростных целях в направлении Кривого Рога.
Сообщают о мощных взрывах в Кривом Роге и Одессе.
Россияне запустили "Ониксы"
В Воздушных силах отметили, что оккупанты запустили "Ониксы".
Внимание! Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении!
– говорится в сообщении.
Местных призывали обязательно находиться в укрытиях, ведь в направлении Одессы улетают:
- "Ониксы",
- "Шахеды",
- "Калибры".
В Одессе прогремели сильные взрывы.
Ракеты сменили направление на Юг.
Тревога по всей Украине
Тревога стала всеукраинской. Воздушные силы отметили, что ракеты заходят в воздушное пространство Винницкой области.
Взрывы в Одессе
В Одессе раздался взрыв. Глава ОВА призвал находиться в укрытиях и ни в коем случае не снимать работу ПВО. Через несколько минут взрывы раздались снова.
В ряде областей объявили тревогу
В ряде областей Украины объявили тревогу. Воздушные силы предупредили о возможных запусках "Калибров". Уже через несколько минут отметили, что вражеские "Шахеды" следуют в направлении Одесской области. Ракеты – Кривого Рога.