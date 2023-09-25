06:06, 25 сентября

Глава ОВА сообщил, что, к сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Его оперативно ликвидировали.

Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

В Одессе в результате взрывной волны пострадала одна гражданская. Женщина получила повреждение обломками. Ее госпитализировали.