Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що наразі окупанти застосовують менше ніж 10 одиниць кораблів для атак, передає 24 Канал.
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Плетенчук розповів про застосування суден окупантами
Дмитро Плетенчук зазначив, що навіть до початку атак на Чорноморський флот в Криму у Росії був доволі обмежений маневр застосування своїх кораблів. Зокрема, вони наразі застосовують лише носії ракет чи далекобійної зброї.
Застосовується менш ніж 10 одиниць в бойовому порядку. Вся решта кількість, вона свій функціонал зараз повноцінно виконувати й до цього не могла,
– сказав він.
Тому він сказав, що наслідки атак на Чорноморський флот у зміні кількості кораблів наразі ми не зможемо побачити, зокрема, росіяни можуть перекинути когось керувати Чорноморським флотом. Однак Плетенчук наголосив, що, поки вони зрозуміють весь процес і ввійдуть у колію, пройде якийсь час.
Речник ВМС також наголосив, що наразі у Чорному морі перебуває один ракетоносій, який є порожній, а всього в акваторії розташовані 5 російських суден. Крім цього, наші військові спостерігають зменшення активності морської охорони прикордонників, а також кількості суден, які, ймовірно, або вичерпали запаси, або перемістилися у пункти постійної дислокації.
Раніше росіяни розміщували в Чорному морі носії "Калібрів"
- Російські військові вночі 25 вересня здійснили чергову атаку на Одещину, застосувавши ударні безпілотники та два типи ракет. Повідомляється, що в цьому обстрілі Росія використовувала "Калібри", протикорабельні ракети "Онікс" і безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук наголосив, що для цієї атаки окупанти застосовували 12 крилатих ракет типу "Калібр". Зокрема, їх запускали із суден "Інгушетія" та "Старий Оскол".
- Він також відмітив, що цього разу окупанти вивели в акваторію моря аж 7 кораблів. За його словами, це є "своєрідним актом помсти", що є звичною тактикою окупантів.