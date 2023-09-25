Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что в настоящее время кафиры применяют менее 10 единиц кораблей для атак, передает 24 Канал.

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Плетенчук рассказал о применении судов оккупантами

Дмитрий Плетенчук отметил, что даже до начала атак на Черноморский флот в Крыму у России был достаточно ограничен манёвр применения своих кораблей. В частности, они применяют только носители ракет или дальнобойного оружия.

Применяется менее 10 единиц в боевом порядке. Все остальное количество, она свой функционал сейчас полноценно выполнять и до этого не могла,

– сказал он.

Поэтому он сказал, что последствия атак на Черноморский флот в изменении количества кораблей пока мы не сможем увидеть, в частности, россияне могут опрокинуть кого-то управлять Черноморским флотом. Однако Плетенчук подчеркнул, что пока они поймут весь процесс и войдут в путь, пройдет какое-то время.

Спикер ВМС также подчеркнул, что в настоящее время в Черном море находится один ракетоноситель, который является пустым, а всего в акватории расположены 5 российских судов. Кроме того, наши военные наблюдают уменьшение активности морской охраны пограничников, а также количества судов, которые, вероятно, либо исчерпали запасы, либо переместились в пункты постоянной дислокации.

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