Для атаки россияне использовали 12 крылатых ракет типа "Калибр". Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты атаковали с судов "Ингушетия" и "Старый Оскол", пишет 24 Канал.
Смотрите также Обстрел морского вокзала и уничтоженная гостиница: все, что известно о ночной атаке на Одесчину
Россия вывела в Черное море два ракетоносителя
По его словам, российские корабли традиционно вышли в темноте и "отработали куда попало". Как сказал Плетенчук, сейчас в акватории Черного моря находятся два ракетоносителя.
Речь идет о малом ракетном корабле "Ингушетия" и дизель-электрической подлодке "Старый Оскол". Как сообщил капитан 3 ранга, общий залп может составлять до 12 ракет.
Он обратил внимание, что впервые в Черном море фиксируют присутствие сразу 7 кораблей, хотя в последнее время россияне выводили 3 – 4 судна.
Они пытаются такой акт мести якобы возмездия совершить. Это их обычная тактика. Они очень любят символизм – это для них все. В принципе ничего нового в их тактике мы не увидели на этот раз,
– резюмировал Плетенчук.
Комбинированная атака россиян: подробности
- Ночью российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. В частности, кроме "Калибров", Россия использовала противокорабельные ракеты "Оникс" и дроны-камикадзе типа "Шахеды".
- Под ударом оказалась припортовая инфраструктура и отель на морвокзале, который полностью уничтожен. Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района. В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо.
- Силы ПВО обезвредили все 19 "Шахедов", выпущенных Россией, а также 11 из 12 ракет "Калибр". Две ракеты "Оникс", к сожалению, не удалось обезвредить, поскольку это очень сложные цели.
- Начальница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что россияне ударили ракетами "Оникс" по зернохранилищу. По ее мнению, россияне пытались нанести "имиджевый удар" по Украине как по мощному зернотрейдеру.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время массированной атаки вражеские цели проходили по границе Молдовы и разворачивались в направлении Одессы.
- Кроме того, россияне пытались дронами атаковать Днепропетровскую область. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.