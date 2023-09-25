В общей сложности захватчики выпустили 19 "Шахедов", 12 "Калибров" и 2 "Ониксы". Сколько вражеских целей удалось сбить, в эфире телемарафона рассказала руководитель прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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В Одесской области сбили все "Шахеды" и большинство "Калибров"

Оккупанты пытаются выяснить сущность и плотность нашей ПВО. Захватчики понимают, что портовая инфраструктура для Одесщины приоритетна и она наверняка надежно защищена. Именно поэтому произошла и массированная, и комбинированная атака.

19 дронов "Шахед" были запущены. Все уничтожены силами противовоздушной обороны,

– отметила Гуменюк.

Подчеркнула, что боевая работа была очень мощной и тяжелой. Как следствие, обломками были повреждены частные дома, произошло возгорание травы.

К сожалению, также произошло попадание, потому что 12 "Калибров" враг направил по Югу Украины. Подавляющее большинство сбили в небе над Одесской областью. Один был уничтожен над Николаевщиной, один – над Кировоградщиной.

Представительница ОК "Юг" отметила, что это та тяжелая и длинная дуга в боевой работе. Она была отслежена Силами ПВО и отработана.

"Ониксами" агрессор ударил по портовой инфраструктуре

Произошло попадание. Враг коварно ударил по припортовой инфраструктуре.

"Ониксы" являются сверхзвуковыми ракетами. Их было две. Они попали в зернохранилище. К счастью, оно было пустым, но все же сам факт попадания в ту инфраструктуру, которая причастна к зерновому соглашению для врага приоритетным,

– подчеркнула Гуменюк.

Также добавила, что фактически разрушен морской вокзал в Одессе. Это коварная тактика врага – бить по гражданской инфраструктуре, чтобы подвергнуть максимальной опасности гражданское население.

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