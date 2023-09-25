Загалом загарбники випустили 19 "Шахедів", 12 "Калібрів" і 2 "Онікси". Скільки ворожих цілей вдалося збити, в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
До теми На Одещині була загроза застосування "Шахедів", "Оніксів" та "Калібрів": працювала ППО
На Одещині збили всі "Шахеди" й більшість "Калібрів"
Окупанти намагаються з'ясувати сутність і щільність нашої ППО. Загарбники розуміють, що портова інфраструктура для Одещини є пріоритетною й вона напевно надійно захищена. Саме тому відбулася і масована, і комбінована атака.
19 дронів "Шахед" були запущені. Всі знищені силами протиповітряної оборони,
– зазначила Гуменюк.
Наголосила, що бойова робота була дуже потужна і важка. Як наслідок, уламками було пошкоджено приватні будинки, сталося загоряння трави.
На жаль, також відбулося влучання, тому що аж 12 "Калібрів" ворог спрямував по Півдню України. Переважну більшість збили в небі над Одещиною. Один був знищений над Миколаївщиною, один – над Кіровоградщиною.
Представниця ОК "Південь" зазначила, що це саме та важка і довга дуга в бойовій роботі. Вона була відстежена Силами ППО і відпрацьована.
"Оніксами" агресор вдарив по портовій інфраструктурі
Відбулося влучання. Ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі.
"Онікси" є надзвуковими ракетами. Їх було дві. Вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було пустим, але все ж таки сам факт влучання в ту інфраструктуру, яка причетна до зернової угоди є для ворога пріоритетним,
– підкреслила Гуменюк.
Також додала, що фактично зруйнований морський вокзал в Одесі. Це підступна тактика ворога – бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення
Які наслідки атаки на Одещину
- Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували.
- "Оніксами" зруйновано зерносховища. На щастя, люди не постраждали.
- Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.
- Також зайнялася трава на відкритих територіях.
- Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.
- Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло. Одна цивільна жінка травмована. Їй надано медичну допомогу.