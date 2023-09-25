Місцевих закликають не покидати укриттів до повідомлення про відбій повітряної тривоги. Також не варто знімати роботу ППО.

Зауважте Росіяни запустили "Калібри" з Чорного моря: у низці областей оголосили повітряну тривогу

Окупанти запустили по Одещині "Шахеди"

О 23:54 в Одеській області оголосили повітряну тривогу – окупанти запустили "Шахеди" та крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря.

Увага! Одеська область – ударні БпЛА типу Shahed у вашому напрямку. Курс може змінюватись,

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Згодом місцеві почули звуки вибухів. Найімовірніше, це була робота ППО.

"Одеський район, будьте в укриттях! Роботу ППО не знімати!" – написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

О 00:38 у моніторингових пабліках повідомили, що всі крилаті ракети, які летіли на Вінницьку область, змінили напрямок на Одещину.

"Увага! Ракети змінили напрямок на Південь!" – наголосили в Повітряних силах.

Станом на 00:40:

крилаті ракети рухались у Південному напрямку курсом на Одесу/Чорноморськ,

загроза ударних БпЛА – Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл.

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З'явилася загроза "Оніксів"

О 00:49 росіяни запустили по Одещині "Онікси"

Увага! Одеська область – пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у вашому напрямку!

– мовиться у повідомленні Повітряних сил.

Місцевих закликали обов'язково перебувати в укриттях, адже в напрямку Одеси летіли:

"Онікси",

"Шахеди",

"Калібри".

Через кілька хвилин у місті пролунали потужні вибухи.

Важливо! Відбій повітряної тривоги оголосили о 1:16.

Чому ворог б'є по Одещині "Оніксами"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно розповів, що "Онікси" мають обмежену дальність дії – до 600 кілометрів в залежності від висоти. Оскільки це протикорабельна зброя, то чим нижче розміщена точка пуску, тим менше пролетить ракета. Радіус може зменшитися вполовину від максимальної відстані.

Куди можуть діставати "Оніксами" – туди вони й б'ють. Це, нагадаю, протикорабельна ракета, яка може бити й по береговій лінії,

– пояснив Ігнат.

За його словами, ворог використовує все доступне озброєння для атак. Росіяни обирають той тип ракет, який вважають найбільш раціональний на тому чи іншому напрямку. "Онікси" допомагають їм економити "Калібри" чи ракети типу "Х", які можуть долати більшу відстань.