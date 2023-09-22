Також відомо про щонайменше одну жертву. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
До теми Було влучання по цивільній інфраструктурі в Кременчуку: є загиблі та поранені
Скільки людей постраждало в Кременчуці
Лунін зазначив, що ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО, проте, на жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.
За попередньою інформацією є загиблі та поранені. На місці працюють всі відповідні служби. Деталі згодом,
– написав голова ОВА.
Згодом він повідомив, що станом на 19:16 відомо про 15 людей, які зазнали поранень, серед яких одна дитина. Ще одна людина загинула.
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Окупанти вдарили по нафтопереробному заводу в Кременчуці
Російські окупанти у ніч на 20 вересня скоїли чергову терористичну атаку по території України. Зокрема, ворог влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці.
У Полтавській ОВА зазначили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. Проте на місці прильоту спалахнула масштабна пожежа. Щоб ліквідувати наслідки атаки, довелося залучити близько сотні рятувальників.
Ввечері того ж дня оголосили, що роботу заводу зупинили на невизначений термін. Підприємство зазнало критичних уражень. Скільки місяців або навіть років піде на його відновлення, наразі невідомо.