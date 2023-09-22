Також відомо про щонайменше одну жертву. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

До теми Було влучання по цивільній інфраструктурі в Кременчуку: є загиблі та поранені

Скільки людей постраждало в Кременчуці

Лунін зазначив, що ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО, проте, на жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.

За попередньою інформацією є загиблі та поранені. На місці працюють всі відповідні служби. Деталі згодом,

– написав голова ОВА.

Згодом він повідомив, що станом на 19:16 відомо про 15 людей, які зазнали поранень, серед яких одна дитина. Ще одна людина загинула.

Зверніть увагу! Раніше повідомляли про те, що в напрямку міста летить ракета, після чого місцеві почули звук вибуху. Ймовірно, її випустили із комплексу "Іскандер-К".

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Окупанти вдарили по нафтопереробному заводу в Кременчуці

Російські окупанти у ніч на 20 вересня скоїли чергову терористичну атаку по території України. Зокрема, ворог влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці.

У Полтавській ОВА зазначили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. Проте на місці прильоту спалахнула масштабна пожежа. Щоб ліквідувати наслідки атаки, довелося залучити близько сотні рятувальників.

Ввечері того ж дня оголосили, що роботу заводу зупинили на невизначений термін. Підприємство зазнало критичних уражень. Скільки місяців або навіть років піде на його відновлення, наразі невідомо.

Зауважте! Зранку 22 вересня російські окупанти також вдарили по Дніпровському району Херсона. Для чергової терористичної атаки ворог використовував запалювальні снаряди. Зокрема, вони прилетіли по звичайних житлових будинках. Внаслідок обстрілу загарбників один з місцевих жителів зазнав важких поранень. На жаль, він загинув.