Ввечері 22 вересня ворог завдав ракетного удару по Кременчуку. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.
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Ракета була не одна
Силам протиповітряної оборони вдалося збити одну ракету. За попередньою інформацією є загиблі та поранені.
На місці працюють всі відповідні служби.
Раніше повідомляли про те, що в напрямку міста летить ракета, хоча потім було оголошено відбій повітряної тривоги.
Ймовірно, ракету випустили із комплексу "Іскандер-К".
Деталі будуть відомі згодом.
Удари по території України: останні новини
- Зранку 22 вересня російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона запалювальними снарядами. Зокрема, по житлових будинках. Внаслідок обстрілу від отриманих поранень загинув чоловік.
- Російські окупанти 21 вересня запустили надзвукові протикорабельні ракети "Онікс". Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу для Одеської області. Місцеві телеграм-канали повідомили в Одеській області пролунали вибухи.
- 21 вересня ввечері російські військові обстріляли житлові будинки в Кураховому на Донеччині двома ракетами "Іскандер". Зазначається, що пошкоджені вікна, фасади та покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі та гаражі. На місці продовжують працювати рятувальники.