Ввечері 22 вересня ворог завдав ракетного удару по Кременчуку. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.

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Ракета була не одна

Силам протиповітряної оборони вдалося збити одну ракету. За попередньою інформацією є загиблі та поранені.

На місці працюють всі відповідні служби.

Раніше повідомляли про те, що в напрямку міста летить ракета, хоча потім було оголошено відбій повітряної тривоги.

Ймовірно, ракету випустили із комплексу "Іскандер-К".

Деталі будуть відомі згодом.

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