За даними військових, ракети орієнтовно о 18:44 21 вересня рухались в напрямку Затоки. Згодом в Одеській області таки пролунали вибухи, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян ракетами типу "Онікс"

Загроза для південних областей. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс",

– заявили Повітряні сили ЗСУ.

Орієнтовно о 18:49 21 вересня глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського району пройти до укриттів.

"Будьте там до відбою. Це важливо!" – закликав посадовець.

Варто зазначити, що місцеві телеграм-канали повідомили в Одеській області пролунали вибухи. Станом на 19 годину 21 вересня місцева влада не коментувала ситуацію.

Вже о 18:57 пролунав відбій повітряної тривоги на Одещині та Півдні України загалом.

Атака по Україні 21 вересня