За даними військових, ракети орієнтовно о 18:44 21 вересня рухались в напрямку Затоки. Згодом в Одеській області таки пролунали вибухи, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку росіян ракетами типу "Онікс"
Загроза для південних областей. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс",
– заявили Повітряні сили ЗСУ.
Орієнтовно о 18:49 21 вересня глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського району пройти до укриттів.
"Будьте там до відбою. Це важливо!" – закликав посадовець.
Варто зазначити, що місцеві телеграм-канали повідомили в Одеській області пролунали вибухи. Станом на 19 годину 21 вересня місцева влада не коментувала ситуацію.
Вже о 18:57 пролунав відбій повітряної тривоги на Одещині та Півдні України загалом.
Атака по Україні 21 вересня
- Вдосвіта 21 вересня Росія атакувала Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.
- Росіяни випустили по Україні 43 ракети, з них 36 – збили наші Повітряні сили ЗСУ. Варто зауважити, що вибухи лунали у Черкасах, Києві, Рівному, Харкові, а також на Львівщині.
- У Черкасах уламки ракет впали на готель в центрі міста, там 11 поранених, у Рівному – вдарили в енергетичну та цивільну інфраструктуру. У Дрогобичі Львівської області – були два прильоти по промисловому об'єкту. Там спалахнув цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Пожежа спалахнула на площі орієнтовно 30 квадратних метрів. Детальніше про атаку росіян читайте за посиланням.