По данным военных, ракеты ориентировочно в 18:44 21 сентября двигались в направлении Затоки. Впоследствии в Одесской области таки прогремели взрывы, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке россиян ракетами типа "Оникс"
Угроза южных областей. Предварительно были произведены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс",
– заявили Воздушные силы ВСУ.
Ориентировочно в 18:49 21 сентября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района пройти к укрытиям.
"Будьте там до отбоя. Это важно!" – призвал чиновник.
Стоит отметить, что местные телеграм-каналы сообщили в Одесской области, раздались взрывы. По состоянию на 19 часов 21 сентября местные власти не комментировали ситуацию.
Уже в 18:57 раздался отбой воздушной тревоги в Одесской области и на юге Украины в целом.
Атака по Украине 21 сентября
- На рассвете 21 сентября Россия атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.
- Россияне выпустили по Украине 43 ракеты, из них 36 – сбили наши Воздушные силы ВСУ. Следует отметить, что взрывы раздавались в Черкассах, Киеве, Ровно, Харькове, а также на Львовщине.
- В Черкассах обломки ракет упали на гостиницу в центре города, там 11 раненых, в Ровно – ударили в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. В Дрогобыче Львовской области были два прилета по промышленному объекту. Там загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада. Пожар вспыхнул на площади ориентировочно в 30 квадратных метров. Подробнее об атаке россиян читайте по ссылке.