Місцеві телеграм-канали Кременчука повідомляють про вибух. На території Полтавщини тривала повітряна тривога.
Зверніть увагу У низці областей – тривога: Повітряні сили попередили про ракету в напрямку Кременчука
Місцеві чули звук вибуху
Жителі міста повідомили журналістам, що чули звук вибуху.
Офіційного підтвердження цього поки немає.
Вдень 22 вересня повітряну тривогу оголосили у низці областей України. Повітряні сили попередили українців про загрозу.
Українців закликають перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
Ймовірно, у напрямку до Кременчука летіла ракета, яку випустили із комплексу "Іскандер-К".
Росіяни використовуюь ці ракети проти прифронтових міст. 21 вересня ввечері російські військові обстріляли житлові будинки в Кураховому на Донеччині двома ракетами "Іскандер". Кількість поранених зросла до 16.
Зазначається, що пошкоджені вікна, фасади та покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі та гаражі. На місці продовжують працювати рятувальники. Триває розбір завалів.
Станом на 18:06 у Полтавській області оголосили відбій.
Росіяни обстріляли Херсон запалювальними снарядами
- Зранку 22 вересня російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона запалювальними снарядами. Зокрема, по житлових будинках. Внаслідок обстрілу від отриманих поранень загинув чоловік.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що захиститися від таких мін та снарядів майже неможливо. За його словами, перекриття у приватних будинках переважно зроблене з бруса, його легко пробити.
- Він зазначив, що запалювальні снаряди – це кустарна переробка снарядів від "Граду". Це хімічний снаряд з присутністю фосфору, іноді – різних натрієвих сумішей. Вони загоряються ще у повітрі, там вибухають. Потім ця палаюча суміш різними дрібними шматками падає на землю.
- І хоч росіянам не дуже вдаються такі кустарні переробки, однак вони все одно спричиняють жахливі наслідки.Обстріли тривали дуже довго, майже з 3:00 практично до 8:00. Окупанти накрили дуже багато кварталів у західній частині міста, вбили людей прямо в оселях.