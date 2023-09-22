Українців закликають перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Де повідомляють про загрозу

Станом на 17:32 про повітряну тривогу повідомляють на території таких областей:

Черкаської;

Кіровоградської;

Миколаївської;

Херсонської;

Полтавської;

Дніпропетровської;

Харківської;

Донецької;

Луганської.

Що відомо про загрозу