Украинцев призывают находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Где сообщают об угрозе

По состоянию на 17:32 о воздушной тревоге сообщают на территории следующих областей:

  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Донецкой
  • Луганской.

Что известно об угрозе

  • Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили, что есть угроза для Кременчуга. В направлении города двигалась крылатая ракета. Впоследствии в городе услышали взрыв. В то же время, официальных подтверждений или опровержений информации пока нет. Людей призывают дождаться информации от местных властей.
  • Кроме того, Воздушные силы известили об угрозе баллистической атаки для Харькова. Людей просят оставаться в укрытиях.
  • Украинцев предупреждают, что доверять стоит только информацию из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну. Российские оккупанты атакуют украинцев не только дронами и ракетами, но и разнообразными фейками. Об угрозе информируют украинцев Воздушные силы ВСУ в своем телеграмм-канале.