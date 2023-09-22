В ходе ракетного удара по Черкассам 21 сентября российские террористы, вероятно, хотели ударить по энергетическим объектам. В ОВА подчеркнули, что на территории Черкасского района есть подстанции.
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Последствия удара все еще ликвидируют
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что существует "высокая вероятность", что ракеты были нацелены именно на энергетические объекты области.
В пределах Черкасского района такие подстанции есть, поэтому, вероятно, ракеты летели туда,
– заявил он.
По его словам, возможно, россияне атаковали город ракетами класса "воздух-земля" Х-101, запускаемыми из стратегических бомбардировщиков.
В то же время, последствия удара продолжают ликвидировать.
В общей сложности с места удара уже вывезли более 593 тонн строительного мусора.
Ракетный удар по гостинице в Черкассах 21 сентября
- 21 сентября около 5:40 вооруженные силы России атаковали Черкассы.
- Ракета попала в здание отеля в центральной части города. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия военного преступления государства-агрессора.
- В результате вражеской атаки пострадали 11 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 117 лицам. Спасатели вывезли 593 тонны мусора.