Видео момента атаки опубликовали журналисты телеканала "КИЕВ24 Телеканал Киев". Там видна часть взрывной волны в результате попадание в помещение обломков вражеских ракет, пишет 24 Канал.
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Россияне ударили по гостинице в Черкассах
Глава Черкасской областной военной администрации сообщил на рассвете, что российские захватчики атаковали областной центр на рассвете 21 сентября.
В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры,
– рассказал Игорь Табурец.
Момент падения обломков в Черкассах: смотрите видео
По состоянию на 11:23 чиновник рассказал, что оккупанты ранили в городе 10 человек, из них 6 – в больнице. Оперативные группы продолжали работать на месте. По предварительным данным, в отеле могло быть 23 человека.
Последствия атаки россиян по Черкассам / Фото с телеграмму Игоря Табурца
Россия массированно атаковала Украину: коротко
- Воздушные силы ВСУ еще в полночь 21 сентября предупредили, что у россиян взлетели 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
- Воздушная тревога в разных регионах Украины прозвучала на рассвете 21 сентября. Уже в 3:57 украинские военные сообщили об угрозе запуска крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Людей призывали не игнорировать воздушную тревогу.
- Впоследствии взрывы прогремели в Черкасской области, Харькове и Киеве, в Хмельницкой и Львовской областях. Также россияне атаковали Ровенскую область. Россия впервые за полгода россияне ударили по энергетическим объектам Украины. В Укрэнерго объяснили, говорится ли о начале масштабных обстрелов энергосистемы.
- К сожалению, во Львовской области враги попали тремя ракетами по территории Дрогобыча. Два прилета были по промышленному объекту. Там вспыхнул цех, разрушено трехэтажное здание склада, возник возгорание на 20 квадратных километрах. В Дрогобыче также ударили по частному двухэтажному составу. Там тоже вспыхнул пожар.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что россияне ударили по Украине 43 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55. Наши военные сбили 36 из них. Известно, что в небе над Черкасской областью сбили 4 ракеты.
- Подробнее о последствиях атак по Украине – читайте по ссылке.