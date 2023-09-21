По предварительным данным, во время атаки по Черкассам в 05:40 в результате падения боевой части ракеты после отработки сил ПВО произошло попадание в гостиницу. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет 24 Канал.
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В Черкассах выросло количество пострадавших
В результате падения обломков разрушено здание с 2 до 5 этажа. Пока спасатели выясняют, сколько людей могло быть в здании гостиницы.
По словам главы Черкасской ОВА, в здании отеля могло находиться до 23 человек. Он сказал, что под завалами могут находиться еще несколько человек.
Табурец рассказал, что администратор здания пока тоже в больнице. Один пострадавший в тяжелом состоянии – он получил серьезные травмы позвоночника и головы.
Всего спасены 10 человек, из которых 7 оказана помощь и они доставлены в больницу. Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-под завалов в Черкассах спасен один человек.
Как информирует Суспільне, в Черкассах выросло количество травмированных – восемь человек с ранениями разной степени.
Игорь Табурец рассказал, что в здании гостиницы в аренду сдавались помещения для офисов.
Удар по Черкассам: подробности
- После попадание обломков ракеты по гостинице в Черкассах возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.
- На месте работают более 30-ти спасателей, полиция и медики.
- Глава МВД Игорь Клименко показал видео спасательной операции в Черкассах после террористической атаки России.
- Добавим, что утром 21 сентября под ударом России кроме Черкасс был еще ряд украинских городов. Оккупанты атаковали Киев и Киевскую область, Львовщину, Харьков и Ровно.
- Россияне использовали для массированной ракетной атаки самолеты стратегической авиации. Предварительно было поднято 10 бортов Ту-95МС, которые несут крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55.