В Черкассах захватчики поразили здание гостиницы и несколько торговых павильонов. На месте работают работники ГСЧС и пытаются оперативно ликвидировать последствия удара.

Смотрите также Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября

Удар по Черкассам

Утром 21 сентября россияне из стратегической авиации атаковали Киевскую, Ровенскую, Львовскую, Харьковскую и Черкасскую области. В частности, на территории последней пострадала гостиница и загорелись торговые павильоны на местном рынке. Известно о 7 раненых, одного мужчину удалось вытащить из-под завалов. Всего в гостинице находились около 23 человек.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поделился видео работ работников ГСЧС. На нем они пытаются спасти мужчину, оказавшегося под завалами. Министр отметил, что ликвидация последствий обстрелов в Черкассах продолжается. Сотрудники спецслужб продолжают поиски пострадавших, которые, вероятно, могут до сих пор находиться в ловушке.

Спасение человека после обстрелов: смотрите видео

Массированный ракетный обстрел