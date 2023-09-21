Зокрема, у Черкасах загарбники вразили будівлю готелю та кілька торгових павільйонів. На місці працюють працівники ДСНС та намагаються оперативно ліквідувати наслідки удару.

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Удар по Черкасах

Вранці 21 вересня росіяни зі стратегічної авіації атакували Київщину, Рівненщину, Львівщину, Харківщину та Черкащину. Зокрема, на території останньої області постраждав готель та загорілися торгові павільйони на місцевому ринку. Відомо про 7 поранених, одного чоловіка вдалося витягнути з-під завалів. Загалом у готелі перебувало близько 23 людей.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поділився відео роботи працівників ДСНС. На ньому вони намагаються врятувати чоловіка, який опинився під завалами. Міністр зазначив, що ліквідація наслідків обстрілу у Черкасах триває. Працівники спецслужб продовжують пошуки постраждалих, які, ймовірно, можуть досі перебувати у пастці.

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Масований ракетний обстріл