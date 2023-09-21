Зокрема, у Черкасах загарбники вразили будівлю готелю та кілька торгових павільйонів. На місці працюють працівники ДСНС та намагаються оперативно ліквідувати наслідки удару.
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Удар по Черкасах
Вранці 21 вересня росіяни зі стратегічної авіації атакували Київщину, Рівненщину, Львівщину, Харківщину та Черкащину. Зокрема, на території останньої області постраждав готель та загорілися торгові павільйони на місцевому ринку. Відомо про 7 поранених, одного чоловіка вдалося витягнути з-під завалів. Загалом у готелі перебувало близько 23 людей.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поділився відео роботи працівників ДСНС. На ньому вони намагаються врятувати чоловіка, який опинився під завалами. Міністр зазначив, що ліквідація наслідків обстрілу у Черкасах триває. Працівники спецслужб продовжують пошуки постраждалих, які, ймовірно, можуть досі перебувати у пастці.
Порятунок людини після обстрілів: дивіться відео
Масований ракетний обстріл
- Росіяни підняли в небо для атаки близько 10 бортів Ту-95МС, які запустили десятки ракет типу Х-101/Х-555. Близько 5 ранку повітряна тривога поширилася всією територією України. Близько 6:41 тривога закінчилася, однак вже з 7:03 області почали знову "червоніти".
- На жаль, відомо про ураження інфраструктури у Львівській області, Харкові, Черкасах, Рівному. У Києві уламки пошкодили будинок, СТО та гуртожиток закладу профтехосвіти. Внаслідок атаки постраждало 7 осіб. У деяких районах Києва немає світла та води. У Рівному після влучання також повідомляють про відключення.
- Окупанти завдали три ракетних удари по території Дрогобича Львівської області. Два прильоти було по промисловому підприємству – інформації про постраждалих не надходило.
- У Харкові місцеві повідомляли про 6 вибухів – зокрема, у Слобідському районі. Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Наразі є інформація про 2 поранених.