У місті відомо про три прильоти, внаслідок чого зайнялася пожежа. Наразі оперативні служби гасять вогонь на місці влучань.
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Що відомо про наслідки влучань у Дрогобичі
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти були по промисловому об'єкту в місті.
Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 квадратних метрів,
– сказав він.
Далі Козицький розповів, що ще один ракетний удар був по приватному двоповерховому складу. За його словами, є загоряння на площі 20 квадратних метрів.
Наостанок він зазначив, що всі пожежі на двох об'єктах ще гасять. Жодної інформації про постраждалих до Львівської ОВА – не надходило.
Ракетна атака по Україні 21 вересня: як все відбувалося
- Повітряна тривога пролунала в Україні приблизно о 4 ранку, сигналізуючи про небезпеку. Тоді росіяни запустили свої крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, передислокованих окупантами з аеродрому в Оленьї.
- Під час ракетної атаки вибух прогримів у Львівській області. Очільник ОВА Максим Козицький зазначив, що це сталося у Дрогобицькому районі, туди вже виїхали всі відповідні служби, а інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.
- Близько 7:50 у Львівській області пролунала повторна повітряна тривога. Тоді також попереджали про ракетну небезпеку для регіону і закликали людей прямувати в укриття.
- Під час тривоги вибухи також лунали й у Рівному. Тоді внаслідок атаки у частини міста було відсутнє світло та вода.
- Крім того, вибухи також чули й у Хмельницькому. За попередньою інформацією, там працювали наші Сили протиповітряної оборони, про постраждалих в ОВА – не повідомляли.