У місті відомо про три прильоти, внаслідок чого зайнялася пожежа. Наразі оперативні служби гасять вогонь на місці влучань.

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Що відомо про наслідки влучань у Дрогобичі

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти були по промисловому об'єкту в місті.

Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 квадратних метрів,

– сказав він.

Далі Козицький розповів, що ще один ракетний удар був по приватному двоповерховому складу. За його словами, є загоряння на площі 20 квадратних метрів.

Наостанок він зазначив, що всі пожежі на двох об'єктах ще гасять. Жодної інформації про постраждалих до Львівської ОВА – не надходило.

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