Ближче до 6 ранку вибухи пролунали відразу у кількох областях України. Власне, приблизно у цей час російські ракети залетіли у повітряний простір країни і маневрували між областями.

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На Львівщині прогримів вибух

06:35 глава Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у Дрогобицькому районі пролунали вибухи. Він додав, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Невдовзі він зазначив, що на місце подій у Дрогобицькому районі виїхали всі профільні служби. Глава ОВА пообіцяв невдовзі надати більше інформації щодо того, що відбувається.

Що відомо про вибухи в інших областях

Звернімо увагу, що вибухи пролунали також у Рівному. Повідомлення про це надійшло о 06:27. Про це розповіли кореспонденти "Суспільного". Вже о 06:27 вони зазначили, що у частині міста відсутнє світло.

Під час повітряної тривоги вибухи також пролунали й в інших областях. Як зазначив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, чути вибухи. Він додав, що працюють сили ППО. Мешканців він закликав залишатися в укриттях.

Тим часом міський голова Харкова зазначив, що в обласному центрі пролунало кілька вибухів. Місцеві кореспонденти нарахували, що їх було аж шість. За попередніми даними, росіяни атакували місто ракетами С-300.

Також відомо про вибухи у Києві. У столиці працювала ППО. У кількох районах міста зафіксували падіння уламків, внаслідок чого є також постраждалі. Власне, у Дарницькому районі відомо про те, що 5 людей зазнали поранень. Трьох госпіталізували, зокрема 9-річну дівчинку.

Росіяни також атакували Черкаси. У центральній частині міста впали уламки. Постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих. Також під завалами є ще одна людина. Триває рятувальна операція.