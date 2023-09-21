Крім того, наразі в області оголошена повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів Хмельницького та області пройти в укриття, адже це може зберегти вам життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибухи у Хмельницькому
Кореспонденти Суспільного, які перебувають на місці подій, повідомили, що в Хмельницьку лунали вибухи. Наразі область перебуває під загрозою атаки російськими ракетами.
У Хмельницькому чути вибухи. В області оголошена повітряна тривога,
– зазначили журналісти.
Згодом перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у телеграм-каналі написав, що вибухи пов'язані з роботою нашої протиповітряної оборони.
"Чути вибухи. Працюють сили ППО", – сказав він.
Наостанок він закликав людей попрямувати укриття через високу загрозу ракетної небезпеки для Хмельницької області.
Росія вчергове масовано обстріляла Україну
- Перші повітряні тривоги пролунали в Україні близько 4 ранку. Тоді попереджали про загрозу російських крилатих ракет, які окупанти запускали зі своїх стратегічних бомбардувальників, які окупанти до цього перемістили з аеродрому в Оленьї.
- Вже згодом стало відомо, що вибухи пролунали в Києві. Там повідомляли про роботу Сил протиповітряної оборони й закликали людей триматися подалі від вікон та небезпечних під час повітряної тривоги предметів.
- Вибухи також чули й в Черкаській області. Там також працювала українська ППО, тому закликали жителів регіону негайно прямувати в укриття.
- Крім того, росіяни також атакували український Харків з Бєлгородської області, попередньо ракетами С-300. Там чули аж 6 вибухів, а вже згодом на місці влучань працювали екстрені служби.