Уночі 21 вересня Росія знову атакувала Україну з повітря, застосувавши крилаті ракети авіаційного базування. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про пуски з літаків Ту-95мс.

Важливо знати Масштабна повітряна тривога: відбувається чергова ракетна атака на Україну

Ракетна атака на Черкаську область: працює ППО

О 4 ранку Повітряні сили повідомили, що є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Про зліт носіїв крилатих ракет з аеродрому "Оленья" стало відомо кількома годинами раніше.

Під 5 годину ПС написали, що кілька груп ракет зайшли в український повітряний простір. Перша з них рухалася якраз на Черкаську область.

В області працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців. Віримо в ЗСУ!

– написав о 05:27 у телеграмі очільник ОВА Ігор Табурець.

Повітряна тривога триває станом на цей час, небезпека не минула. До відбою слід залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.