Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Українцям нагадують, що перебувати там варто до відбою. Будь ласка, не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.
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Також важливо довіряти інформації лише з офіційних джерел. Росія веде активну інформаційну війну. Окупанти атакують територію України не лише ракетами та дронами, але й фейками.
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