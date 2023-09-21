Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Українцям нагадують, що перебувати там варто до відбою. Будь ласка, не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.

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Також важливо довіряти інформації лише з офіційних джерел. Росія веде активну інформаційну війну. Окупанти атакують територію України не лише ракетами та дронами, але й фейками.

Тривога 21 вересня: що відбувалося уночі у повітряному просторі

04:27 Тривога у Києві, Київській області та інших областях Центру та Півночі України.

04:00 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога: "Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС". Моніторингові канали заявили, що пуск вже міг відбутися. Тим часом тривогу оголосили в усіх областях Сходу.