Увечері 20 вересня з'явилися нові епічні деталі атаки по командному пункту Чорноморського флоту Росії поблизу Севастополя. Джерела 24 Каналу в СБУ заявили, що військову базу ліквідували ракетами. Вони влучили точно в ціль.

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Успішну операцію провели СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ. Їм вдалося знищити базу, яку російські генерали визначили своїм запасником командним пунктом. Окупанти зробили це з переляку, аби їх не дістали за основним місцем дислокації. Водночас загарбники не врахували, що в Україні знайти безпечне для себе місце їм не вдасться. Ворог не має жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях.

Удар завдали після того, як у СБУ верифікували дані, що на території військової частини перебувають командири ворожого флоту.

Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дорогі військові системи, які знаходились на цій базі,

– мовиться у повідомленні.

Удар по окупантах 20 вересня – що відомо