Вечером 20 сентября появились новые эпические детали атаки по командному пункту Черноморского флота России вблизи Севастополя. Источники 24 Канала в СБУ заявили, что военную базу ликвидировали ракетами. Они попали точно в цель.

Обратите внимание Склад оружия, с которого убивают украинцев: Зеленский объяснил, почему "хлопок" в Крыму оправдан

Успешную операцию провели СБУ, Воздушные силы и ВМС ВСУ. Им удалось уничтожить базу, которую российские генералы определили своим запасником командным пунктом. Оккупанты сделали это из испуга, чтобы их не достали по основному месту дислокации. В то же время, захватчики не учли, что в Украине найти безопасное для себя место им не удастся. У врага нет никакого будущего на временно оккупированных территориях.

Удар нанесли после того, как в СБУ верифицировали данные, что на территории воинской части находятся командиры вражеского флота.

Поражена не только живая сила противника, но и дорогие военные системы, которые находились на этой базе,

– говорится в сообщении.

Удар по оккупантам 20 сентября – что известно

Днем 20 сентября вблизи временно оккупированного Севастополя прогремели взрывы. Вокруг образовался дымовой занавес. Оккупанты принялись врать о работе "ПВО". Между тем, местные начали публиковать видео полета ракет.

Впоследствии в ВСУ заявили об успешном ударе по командному пункту Черноморского флота России.