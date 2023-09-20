Президент Украины отметил, что Крым является легитимной целью для краинских ударов. Он объяснил, почему "хлопок" на полуострове может стать обычным явлением.

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"Хлопок" в Крыму оправдан

В рамках своего визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН глава государства дал интервью, в котором заявил, что американские партнеры поддерживают Украину в ее стратегии по Крыму.

Мы думаем одинаково,

– подчеркнул Зеленский, тем самым развеяв слухи о напряженности между Вашингтоном и Киевом из-за систематических "прилетов" по полуострову.

Президент рассказал, что удары Украины по российским материально-техническим средствам в Крыму направлены на то, чтобы помешать россиянам использовать полуостров для снабжения и обеспечения армии орудиями убийства украинцев.

Временно оккупированный Крым – место, где хранят оружие для убийства наших мирных жителей. Из Крыма стреляют по нашей территории,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что любой мирный план, при котором Киев должен отказаться от своих территорий, невозможен. Таким образом он прокомментировал заявление экс-президента США Трампа, предложившего "на раз – два" закончить войну в Украине.

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