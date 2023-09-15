Об очередной успешной операции 24 Канала рассказали источники в спецслужбах. По их данным, российский ракетный корабль "Самум" удалось подбить с помощью экспериментального морского дрона "Sea Baby".

Читайте также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

Что известно об атаке корабля

В спецслужбах говорят, что вчера, 14 сентября, морской дрон СБУ организовал "хлопок" российскому кораблю. "Самум" как раз находился у входа в Севастопольскую бухту. Известно, что "Sea Baby" удалось поразить заднюю правую часть судна оккупантов. Это позволило нанести ему значительные повреждения, в результате корабль потерял ход.

По имеющимся данным, российским захватчикам пришлось взять "Самум" на буксир и отправить на ремонт. На тот момент судно было наклонено, а также имело крен на правый борт.

Как отмечают в спецслужбах, для этой атаки СБУ использовала свой экспериментальный образец морского дрона. Он способен выполнять боевые задания в шторм, а также скрываться от обнаружения за высокими волнами. Как раз во время операции волны достигали 1,5 – 2 метров в высоту.

Накануне уничтожили подлодку