Об очередной успешной операции 24 Канала рассказали источники в спецслужбах. По их данным, российский ракетный корабль "Самум" удалось подбить с помощью экспериментального морского дрона "Sea Baby".
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Что известно об атаке корабля
В спецслужбах говорят, что вчера, 14 сентября, морской дрон СБУ организовал "хлопок" российскому кораблю. "Самум" как раз находился у входа в Севастопольскую бухту. Известно, что "Sea Baby" удалось поразить заднюю правую часть судна оккупантов. Это позволило нанести ему значительные повреждения, в результате корабль потерял ход.
По имеющимся данным, российским захватчикам пришлось взять "Самум" на буксир и отправить на ремонт. На тот момент судно было наклонено, а также имело крен на правый борт.
Как отмечают в спецслужбах, для этой атаки СБУ использовала свой экспериментальный образец морского дрона. Он способен выполнять боевые задания в шторм, а также скрываться от обнаружения за высокими волнами. Как раз во время операции волны достигали 1,5 – 2 метров в высоту.
Накануне уничтожили подлодку
- Собственно, в ночь на 13 сентября Украина смогла нанести существенные потери врагу. В сухих доках на территории судостроительного завода в Севастополе находились суда "Минск" и "Ростов-на-Дону". Больше их там не будет.
- Под утро в доки пришел "хлопок". В разведке Британии говорят, что его подвезли на 10 крылатых ракетах, а помогали им в этом три безэкипажных катера.
- В ведомстве отмечают, что десантный корабль "Минск" почти полностью разрушен. Что касается подлодки "Ростов-на-Дону", то она получила катастрофические повреждения. На восстановление последнего уйдут годы и сотни миллионов долларов.
- Итак, они попали в статистику потерь врага. Напомним, что самой дорогой из них все еще остается крейсер "Москва". Его в апреле прошлого года удалось отправить ко дну Черного моря.