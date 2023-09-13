После того как Украина в 2022 году потопила флагман Черноморского флота России крейсер "Москва", оккупанты начали более осторожно применять свои корабли. Впрочем, в августе 2023 года Украина снова нанесла мощный удар, повредив большой десантный корабль (БДК) "Оленегорский горняк" в районе порта Новороссийск. Очередная атака произошла ночью 13 сентября, во время которой, по предварительным данным, был поврежден БДК "Минск" и подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону". 24 Канал рассказывает, что известно о вражеских кораблях, которые украинские военные повредили в Севастополе.

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Детали атаки на русские корабли

Атака на Севастополь произошла ночью 13 сентября и, если верить вражескому минобороны, судоремонтный завод пытались поразить три безэкипажных катера и 10 крылатых ракет.

В Воздушных Силах ВСУ косвенно намекнули, что Севастополь был атакован с помощью авиации. Соответственно, можно предположить, что Украина применила крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG.

В конце концов, в российском минобороны заявили, что на заводе, куда прилетели ракеты, ремонтировали два корабля. Оккупанты заявили, что корабли были повреждены.



Пожар в результате атаки по судоремонтному заводу в Севастополе / Фото из сети

Немного больше деталей атаки сообщили в ГУР МО. В частности, говорится о том, что в результате удара был поврежден один большой десантный корабль и, что важно, подлодка. В ГУР МО не назвали, какой именно тип кораблей был поврежден.

Однако мониторинговые группы, телеграм-каналы, вражеские паблики и СМИ пишут, что, скорее всего, в Севастополе ракеты прилетели по БДК "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону". Какое состояние повреждений судов – пока неизвестно.

Что известно о БДК "Минск"

Россия в первой декаде февраля 2022 года перекинула в Черное море большие десантные корабли из других своих флотов для участия в "учениях". С тех пор эти корабли не выходили из Черного моря. Речь идет и о "Минске", входящем в Балтийский флот России.

Если информация об ударе по "Минску" подтвердится, это будет уже третьим большим десантным кораблем (и вторым проекта 775), который удалось поразить ВСУ после "Оленегорского горняка" и корабля Саратов (проект 1171) в марте 2022 года.



БДК "Минск" вошел в Черное море 9 февраля 2022 года / Фото росСМИ

БДК "Минск" был построен в Гданьске в середине 1980-х годов. Это один из крупных десантных кораблей проекта 775 (по кодификации НАТО – класса Ropucha).

Такие корабли предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, перекидывание морем войск и грузов. Способны транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

БДК "Минск" вооружен:

двумя АК-725 (советская универсальная спаренная корабельная артиллерийская установка калибра 57 мм),

2 пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М",

4 пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

На борту могут размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.