Після того, як Україна у 2022 році потопила флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва", окупанти почали обережніше застосовувати свої кораблі. Втім, у серпні 2023 року Україна знову завдала потужного удару, пошкодивши великий десантний корабель (ВДК) "Оленегорський горняк" у районі порту Новоросійськ. Чергова атака відбулася вночі 13 вересня, під час якої, за попередніми даними, було пошкоджено ВДК "Мінськ" і підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону". 24 Канал розповідає, що відомо про ворожі кораблі, які українські військові пошкодили в Севастополі.

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Деталі атаки на російські кораблі

Атака на Севастополь відбулася вночі 13 вересня і, якщо вірити ворожому міноборони, судноремонтний завод намагалися вразити три безекіпажні катери та 10 крилатих ракет.

У Повітряних силах ЗСУ непрямо натякнули, що Севастополь було атаковано за допомогою авіації. Відповідно, можна припустити, що Україна застосувала крилаті ракети Storm Shadow / SCALP EG.

Зрештою, у російському міноборони заявили, що на заводі, куди прилетіли ракети, ремонтували два кораблі. Окупанти заявили, що кораблі було пошкоджено.



Пожежа внаслідок атаки по судноремонтному заводу в Севастополі / Фото з мережі

Трішки більше деталей атаки повідомили в ГУР МО. Зокрема, мовиться про те, що внаслідок удару було пошкоджено один великий десантний корабель та, що важливо, підводний човен. У ГУР МО не назвали, який саме тип кораблів було пошкоджено.

Однак моніторингові групи, телеграм-канали, ворожі пабліки та ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, в Севастополі ракети прилетіли по ВДК "Мінськ" та підводному човну "Ростов-на-Дону". Який стан пошкоджень суден – наразі не відомо.

Що відомо про ВДК "Мінськ"

Росія у першій декаді лютого 2022 року перекинула в Чорне море великі десантні кораблі з інших своїх флотів для участі в "навчаннях". Відтоді ці кораблі не виходили з Чорного моря. Мовиться і про "Мінськ", який входить до Балтійського флоту Росії.

Якщо інформація про удар по "Мінську" підтвердиться, то це буде вже третім великим десантним кораблем (і другим проєкту 775), який вдалося уразити ЗСУ після "Оленегорського горняка" та корабля Саратов (проєкт 1171) у березні 2022 року.



ВДК "Мінськ" зайшов у Чорне море 9 лютого 2022 року / Фото росЗМІ

ВДК "Мінськ" був збудований у Гданську в середині 1980-х років. Це один з великих десантних кораблів проєкту 775 (за кодифікацією НАТО – класу Ropucha).

Такі кораблі призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя, перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

ВДК "Мінськ" озброєний:

двома АК-725 (радянська універсальна спарена корабельна артилерійська установка калібру 57 мм),

2 пусковими установками реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М",

4 пусковими установками переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.