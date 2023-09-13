Пошкодження двох кораблів визнало міністерство оборони Росії, пише 24 Канал. Водночас окупанти намагаються применшити втрати, заявляючи, що сили ППО нібито відбили атаку ракет і дронів.
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Росіяни підтвердили прильоти ракет
У Шойгу бідкаються, що вночі ЗСУ нібито завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі і трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.
Міноборони Росії визнає, що щонайменше три крилаті ракети досягли цілі. Водночас у Росії стверджують, мовляв, пошкоджень зазнали два кораблі, що перебувають на ремонті.
Подробиці удару по Севастополю
Уночі 13 вересня Севастополь зазнав серії атак. Приблизно о 3:00 було чутно сім вибухів. У деяких районах навіть зник зв'язок.
Після вибухів у мережі писали, що на Судноремонтному заводі почалася пожежа. Саме там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-Морського флоту Росії.
Унаслідок атаки, за попередньою інформацією, загалом постраждало 24 людини.
Україна знищує російські кораблі: подробиці
- За останній час Росія втратила відразу кілька кораблів. Так, вночі 4 серпня СБУ спільно з ВМС провели операцію, внаслідок якої надводний дрон уразив російський великий десантний корабель "Оленегорський горняк".
- "Оленегорський горняк" зазнав пошкоджень у районі морського порту в Новоросійську. Після того, як дрони вразили корабель, росіянам навряд чи вдасться його відновити.
- Також варто додати, що на початку серпня у Керченській протоці морський дрон атакував російський танкер Sig, який теж зазнав пошкоджень.
- Зрештою, на початку вересня у ВМС повідомили, що в північно-західній частині Чорного моря знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець".