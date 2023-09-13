Пошкодження двох кораблів визнало міністерство оборони Росії, пише 24 Канал. Водночас окупанти намагаються применшити втрати, заявляючи, що сили ППО нібито відбили атаку ракет і дронів.

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Росіяни підтвердили прильоти ракет

У Шойгу бідкаються, що вночі ЗСУ нібито завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі і трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем.

Міноборони Росії визнає, що щонайменше три крилаті ракети досягли цілі. Водночас у Росії стверджують, мовляв, пошкоджень зазнали два кораблі, що перебувають на ремонті.

Подробиці удару по Севастополю

Уночі 13 вересня Севастополь зазнав серії атак. Приблизно о 3:00 було чутно сім вибухів. У деяких районах навіть зник зв'язок.

Після вибухів у мережі писали, що на Судноремонтному заводі почалася пожежа. Саме там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-Морського флоту Росії.

Унаслідок атаки, за попередньою інформацією, загалом постраждало 24 людини.

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