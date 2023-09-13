Повреждение двух кораблей признало министерство обороны России, пишет 24 Канал. В то же время оккупанты пытаются преуменьшить потери, заявляя, что силы ПВО якобы отразили атаку ракет и дронов.
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Россияне подтвердили прилеты ракет
У Шойгу жалуются, что ночью ВСУ якобы нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе по морю.
Минобороны России признает, что по меньшей мере три крылатые ракеты достигли цели. В то же время в России утверждают, мол, повреждения получили два корабля, находящихся на ремонте.
Подробности удара по Севастополю
Ночью 13 сентября Севастополь подвергся серии атак. Приблизительно в 3:00 было слышно семь взрывов. В некоторых районах даже исчезла связь.
После взрывов в сети писали, что на Судоремонтном заводе начался пожар. Там осуществляется комплексный ремонт кораблей Военно-Морского флота России.
В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадали 24 человека.
Украина уничтожает российские корабли: подробности
- В последнее время Россия потеряла сразу несколько кораблей. Так, ночью 4 августа СБУ совместно с ВМС провели операцию, в результате которой надводный дрон поразил российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк" .
- "Оленегорский горняк" получил повреждения в районе морского порта в Новороссийске. После того, как дроны поразили корабль, россиянам вряд ли удастся его восстановить.
- Также стоит добавить, что в начале августа в Керченском проливе морской дрон атаковал российский танкер Sig, который тоже получил повреждения.
- В конце сентября в ВМС сообщили, что в северо-западной части Черного моря уничтожили вражеский катер типа КС-701 "Тунец".