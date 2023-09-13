Повреждение двух кораблей признало министерство обороны России, пишет 24 Канал. В то же время оккупанты пытаются преуменьшить потери, заявляя, что силы ПВО якобы отразили атаку ракет и дронов.

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Россияне подтвердили прилеты ракет

У Шойгу жалуются, что ночью ВСУ якобы нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе по морю.

Минобороны России признает, что по меньшей мере три крылатые ракеты достигли цели. В то же время в России утверждают, мол, повреждения получили два корабля, находящихся на ремонте.

Подробности удара по Севастополю

Ночью 13 сентября Севастополь подвергся серии атак. Приблизительно в 3:00 было слышно семь взрывов. В некоторых районах даже исчезла связь.

После взрывов в сети писали, что на Судоремонтном заводе начался пожар. Там осуществляется комплексный ремонт кораблей Военно-Морского флота России.

В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадали 24 человека.

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