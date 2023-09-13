Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук отреагировал на ночные взрывы в оккупированном Крыму. В частности, Олещук поблагодарил украинских пилотов за боевую работу.

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Таким образом, командующий Воздушными Силами ВСУ намекнул, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация. Более того, Олещук анонсировал новые атаки по оккупантам.

А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует…,

– написал Олещук.

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