Первые взрывы прогремели около 20:15. Сообщают, что они были очень мощными: дома затряслись. Сначала испуганные местные жители писали о двух вспышках. Взрывы раздались ориентировочно с Фиолента.
Обратите внимание Дома задрожали: в Севастополе раздались мощные взрывы
Взрывы начались примерно в 20:15. Было три громких взрыва и несколько тихих. Знакомый написал, что взрывы были на юге города в стороне мыса Фиолент,
– рассказал местный житель.
Сразу после взрывов по Севастополю промчались скорые. В чатах – паника.
Оккупационные власти пока молчат. Даже никто не выступил с заявлением о работе легендарной "ПВО". В то же время в минобороны страны-террориста уже отреагировали. Там "сообщили", что над Крымом вроде бы сбили два украинских БПЛА. Даже сами россияне уже перестают верить в эти абсурдные заявления.
Оккупантам уже пора осознать, что у них нет никакого будущего в Крыму. Это была, есть и будет Украина. "Хлопок" посещает полуостров, чтобы напомнить оккупантам об этом.