В местных телеграм-каналах – настоящая паника, сообщает 24 Канал. Сообщается, что взрывы прогремели возле Фиолента. Они были настолько сильны, что задрожали дома.

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По данным СМИ, "прилетело" на Фиолент, где базируется 26-й морской радиотехнический отряд. Кроме того, там расположена радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами.

Жители Севастополя пишут, что видели по меньшей мере две мощные вспышки. Вскоре после взрыва по городу промчались пожарные машины. Местные телеграм-каналы намекают, что "хлопок" снова мог посетить так называемую российскую "ПВО".

Заметьте! По состоянию на вечер 17 сентября сообщают: движение на Крымском мосту – остановлено. Ждем хороших новостей.

Местные паникуют в соцсетях. Некоторые советуют дождаться "официальных комментариев". Тем временем в минобороны России выдали абсурдную басню об очередном сбитии украинских БпЛА.

"Хлопок" регулярно посещает временно оккупированный Крым. Он показывает врагам, что у них нет ни какого будущего на территории украинского полуострова. Врага ждет бегство или концерт Кобзона.