У місцевих телеграм-каналах – справжня паніка, інформує 24 Канал. Повідомляють, що вибухи прогриміли біля Фіоленту. Вони були настільки сильні, що затремтіли будинки.

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За даними ЗМІ, "прилетіло" на Фіолент, де базується 26-й морський радіотехнічний загін. Окрім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.

Жителі Севастополя пишуть, що бачили щонайменше два потужні спалахи. Невдовзі після вибуху містом промчали пожежні машини. Місцеві телеграм-канали натякають, що "бавовна" знову могла завітати до так званої російської "ППО".

Зауважте! Станом на вечір 17 вересня повідомляють: рух на Кримському мосту – зупинений. Чекаємо гарних новин.

Місцеві панікують у соцмережах. Дехто радить дочекатися "офіційних коментарів". Тим часом у міноборони Росії видали абсурдну байку про чергове збиття українських БпЛА.

"Бавовна" регулярно навідує тимчасово окупований Крим. Вона показує ворогам, що у них немає жодного майбутнього на території українського півострова. Ворога чекає втеча або концерт у Кобзона.