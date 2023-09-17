Перші вибухи пролунали близько 20:15. Повідомляють, що вони були дуже потужними: аж будинки затрусилися. Спершу перелякані місцеві жителі писали про два спалахи. Вибухи долунали орієнтовно з Фіоленту.

Зверніть увагу Будинки затремтіли: у Севастополі пролунали потужні вибухи

Вибухи почалися приблизно в 20:15. Було три гучних вибухи і декілька тихих. Знайомий написав, що вибухи були на півдні міста в стороні мису Фіолент,

– розповів місцевий мешканець.

Відразу після вибухів Севастополем промчали швидкі. У чатах – паніка.

Важливо! Повідомляють, що у районі Фіоленту базується 26-й морський радіотехнічний загін та розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.

Окупаційна влада наразі мовчить. Навіть ніхто не виступив з заявою про роботу легендарної "ППО". Водночас у міноборони країни-терористки вже відреагували. Там "повідомили", що над Кримом начебто збили два українські БпЛА. Навіть самі росіяни вже перестають вірити у ці абсурдні заяви.

Окупантам вже час усвідомити, що у них немає жодного майбутнього у Криму. Це була, є та буде Україна. "Бавовна" навідується на півострів, аби нагадати окупантам про це.