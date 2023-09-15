Пока ни одно другое судно не смогло затмить популярность крейсера "Москва", на котором уже год, как устраивают "концерты Кобзона". В то же время, чем дальше, тем больше разгорается соперничество между кораблями российского флота за честь быть уничтоженным наиболее эффектно.

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"Минск" и "Ростов-на-Дону" – полумертвецы

В Британии подтвердили, что Украине удалось почти полностью утилизировать еще два российских судна. Это произошло утром 13 сентября. Ни о чем не догадываясь, "Минск" и "Ростов-на-Дону" проходили техническое обслуживание в сухих доках на территории судостроительного завода в Севастополе, как вдруг к ним пришел хлопок. Его создателями были 10 крылатых ракет при поддержке трех бескипажных катеров.

В британской разведке говорят, что есть все основания полагать, что десантный корабль почти полностью разрушен, а подлодка получила катастрофические повреждения. Восстановление "Ростова" требует большое количество времени и средств. Речь идет о нескольких годах и сотнях миллионов долларов.

Это была комплексная операция, которая готовилась минимум месяц

13 сентября в ВСУ признали, что взрывы на территории судостроительного завода в Севастополе – это их работа.

По словам военного эксперта Романа Свитана, украинским силам удалось совершить сложную операцию, в ходе которой поражение потерпели ВДК "Минск" и подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону".

Операция проходила с привлечением средств нескольких родов войск. И по мнению Свитана, готовилась не менее месяца. Уничтожение ЗРК С-400 в Крыму 23 августа, очищение ГУР острова Змеиный, а затем и "вышек Бойко" от российских средств дальнего обнаружения были подготовкой к удару по заводу. Ведь именно эти уничтоженные системы должны перехватить ракеты, направленные на Севастополь.

Значение ликвидации "Минская" и "Ростов-на-Дону"

В британской разведке отмечают, что "Ростов" была одной из четырех подлодок, способных стрелять крылатыми ракетами, которыми россияне били по Украине. А "Минск" служил для перебрасывания средств и личного состава из России на оккупированный полуостров.