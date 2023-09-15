Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, как удалось вернуть этот важный населенный пункт. По его словам, предстоит еще много работы.
К теме ВСУ взяли Андреевку в Донецкой области: карта боев за 15 сентября
"Враг уже готов отходить по этим направлениям. Мы его давим, но не нужно забывать, какой ценой это дается ВСУ. К сожалению, есть потери", – отметил Кудряшов.
Во время молниеносной операции украинские бойцы оцепили, отрезали от основных сил и уничтожили российский гарнизон Андреевки. В настоящее время продолжаются меры по закреплению на этом направлении.
Какие потери врага
Во время штурма Андреевки ВСУ уничтожили, в частности:
- начальника бригадной разведки врага;
- трех комбатов;
- почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.
Кроме того, защитники пополнили обменный фонд на оккупантов с офицерскими званиями.
Поскольку бои еще продолжаются, окончательное число потерь россиян сообщат позже.
Что дальше
"Еще много работы по освобождению населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка. Также много работы по разминированию, построению новых логистических путей", – добавил Кудряшов.
Теперь ВСУ продолжат давление в направлении железной дороги, чтобы не только освободить населенные пункты, но и улучшить свое положение на окрестностях Бахмута.
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- К слову, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об освобождении Андреевки еще 14 сентября. Однако 3 отдельная штурмовая бригада назвала это сообщение преждевременным.
- Поскольку село таки освободили, защитники увеличили шансы на возвращение Бахмута. Город-крепость настолько важен для врага, что он пытается оттянуть наши силы оттуда на другие направления, в частности на Купянско-Лиманское.
- Однако ситуация на стороне ВСУ. В частности, защитники заняли господствующие высоты и усовершенствовали коммуникации между разными подразделениями. Это позволило не только выстоять, но и отбросить оккупантов по флангам.