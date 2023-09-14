Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что активизация врага на Востоке, прежде всего, связана с ситуацией в Бахмуте.

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"Действуют логично: создают удобное для них направление – Купянско-Лиманскую дугу, чтобы мы снимали свои силы и средства из Бахмута", – объяснил Черник.

Как связано Купянско-Лиманское и Бахмутское направления: смотрите видео 24 Канала

Как известно, Бахмут приобрел важное политическое значение для россиян. Именно поэтому потеря города-крепости станет для них колоссальной катастрофой. Враг делает все возможное, чтобы это предотвратить.

Возможные сценарии на Купянско-Лиманском направлении

Важно помнить, что противник может иметь тактический успех – катастрофы не будет. Нам важно выиграть войну, хотя какие-то битвы могут быть проиграны.

"Сто тысяч человек мы отменить не можем – это невероятно большой ресурс. Но мы справились с мясными волнами в Бахмуте – справимся и здесь", – подытожил Черник.

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Ситуация на Купянско-Лиманском направлении